A insistência do pefeito Colbert Filho em reindicar à Câmara o nome de Moura Pinho para continuar na Procuradoria irritou o presidente do Legislativo,vereador Fernando Torres que admite que vai analisar os pedidos de casssação do Prefeito de Feira de Santana. Ouça e assista no Youtube a análise feita pelo escritor e jornalista Glauco Wanderley sobre esse que é o assunto político do dia em Feira de Santana:

Relacionado