São João: quatro receitas para celebrar a data

E para celebrar uma das épocas mais saborosas do ano, em especial o Dia de São João, lembrado em 24 de junho, o chef Ricardo Albuquerque, do hotel Golden Tulip Natal Ponta Negra , elaborou as quatro receitas abaixo que podem ser feitas em casa.

PÉ DE MOLEQUE DE CASTANHA DE CAJU

INGREDIENTES:

Açúcar 500g,

Sal 5g

Bicarbonato de sódio 2g

Leite condensado 395

Manteiga sem sal 20g

Água 50ml

Castanha de caju 400g

MODO DE PREPARO – Em uma panela misture o açúcar, água, a castanha de caju e o sal. Leve ao fogo baixo até virar um caramelo. Em seguida. acrescente o leite condensado e a manteiga, mexa até homogeneizar, desligue o fogo e coloque em uma superfície untada com manteiga, espere esfriar e corte como desejado.

BOLINHO DE MILHO RECHEADO COM CALABRESA

INGREDIENTES:

1,5 xícara de milho cozido (pode usar o enlatado sem o caldo)

1 xícara de caldo de legumes.

2 colheres de sopa- manteiga

2,5 xícaras de farinha de trigo

1 caixa de creme de leite

Linguiça calabresa ralada para rechear

Sal a gosto

MODO DE PREPARO: – Bata no liquidificador o milho com o caldo de legumes. Em uma panela, coloque o milho batido com o caldo de legumes e acrescente a manteiga. Quando ferver, coloque o sal e a farinha de trigo, mexendo sem parar. Quando estiver bem misturado, acrescente o creme de leite e misture até dar o ponto da massa. Espere esfriar, coloque a calabresa ralada, modele, passe na farinha de rosca e frite.

CALDO VERDE

INGREDIENTES:

1kg de macaxeira

2 L água

300g de linguiça calabresa cortada em fatias finas

100g bacon picado

1 unidade de cebola picada

3 dentes de alho picado

1 unidade tomate sem sementes

1 maço de couve folha em fatias finas

Cheiro verde picado a gosto

Pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

MODO DE PREPARO – Cozinhe a macaxeira só na água, tire a fibra do meio e passe pelo liquidificador, com a água do cozimento. Em uma panela, refogue no azeite a calabresa e o bacon. Em seguida, acrescente o alho e a cebola, deixe refogar mais um pouco, bote o tomate e acrescente a macaxeira batida. Mexa tudo e coloque a couve folha. Cozinhe por uns 4 min, coloque o sal e a pimenta e, por último, o cheiro verde. Sirva acompanhado de torradinhas.

DOCE CAJUZINHO

INGREDIENTES:

395g de leite condensado

20g de manteiga

120g de castanha de caju moída

20g de cacau em pó

100g de açúcar

Castanha de caju para decorar

MODO DE PREPARO – Leve tudo ao fogo em uma panela, mexendo sem parar, até desgrudar do fundo. Retire e passe para um refratário untado com manteiga. Modele, formando cajuzinhos. Coloque a castanha, decorando, e passe pelo açúcar.

