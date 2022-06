Cachoeira é sede do Governo e Rui inaugura Terminal Turístico

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano, tornou-se sede do Governo do Estado, na tarde deste sábado (25). A cerimônia tem como propósito ressaltar a importância do município nas batalhas travadas pela conquista da Independência do Brasil, que tiveram início no dia 25 de junho de 1822 e neste ano celebra o seu bicentenário. O evento histórico possibilitou na libertação baiana do domínio da coroa portuguesa, em 2 de Julho do ano posterior.

Desfile cívico, honras militares e o ‘Te Deum’, ato religioso em memória aos que lutaram pela independência, realizado na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, fizeram parte da solenidade. A mudança simbólica da sede do governo ocorre desde 2007, quando a lei 10.695 foi aprovada. A cerimônia contou com a presença do governador Rui Costa. “Estamos iniciando as comemorações do bicentenário [da Independência] com a presença do governador, que nos presenteou com um pacote de obras importante para a nossa cidade, o povo de Cachoeira está em festa”, exaltou Eliana Gonzaga, prefeita do município.

Terminal turístico – O governador e a Prefeita inauguraram um Terminal Turístico, equipamento, que custou R$ 4,4 milhões em investimentos, e conta com um novo píer com atracadouro flutuante e está integrado à requalificação urbana de uma praça adjacente, localizada às margens do Rio Paraguaçu, que banha parte da região do Recôncavo. As obras foram realizadas por meio de parceria entre as secretarias estaduais do Turismo e da Cultura, via Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

foto: Fernando Vivas/GOVBA