Abertas inscrições para o 4º Encontro de Filosofia da Bahia em setembro

Estão abertas as inscrições para ouvintes, submissões de resumos e minicursos do 4º Encontro de Filosofia da Bahia (EFIBA). O evento que será realizado no formato virtual, entre os dias 12 e 15 de setembro, é organizado pelas universidades públicas da Bahia que possuem o curso de filosofia nos currículos, como a Universidade Estadual de Feira de Santana. As inscrições podem ser feitas através do site https://sites.google.com/view/ iv-efiba/home-page.

O objetivo do EFIBA é divulgar a pesquisa filosófica produzida no Nordeste, em especial na Bahia, permitir a troca de experiências e conhecimentos, com intercâmbios de produção filosófica, oportunizar o debate, o intercâmbio e a atualização dos pesquisadores baianos e levar os resultados destas atividades para outras regiões do país. O Encontro é voltado para estudantes de graduação, professores universitários e de Ensino Médio e pesquisadores.

A programação da edição de 2022 inclui quatro minicursos sobre história do ensino de filosofia, o legado agostiniano, condição humana e capitalismo e a decolonização na obra de Franz Fanon. As palestras têm como temas atualidade e perspectivas futuras para a Filosofia, educação e práticas de resistência, conhecimento e linguagem e Filosofia, educação e gênero. A primeira e a terceira edição do EFIBA foram realizadas na Uefs.

Prazos Submissões de Resumos até 25/07/2022, Inscrições nos Minicursos até 08/08/2022, Inscrições como Ouvinte até 08/08/2022