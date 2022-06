Policiais da cavalaria em Feira começam segunda-feira curso de socorrismo equino

Militares do Esquadrão de Polícia Montada de Feira de Santana participam, a partir da segunda-feira (4), do Curso de Socorrismo Equino. O objetivo é preparar policiais das três unidades policiais que atuam com policiamento com cavalos na Bahia para prestarem os primeiros socorros aos animais, especialmente em situações em que as tropas estão fora do quartel e não dispõe de um médico veterinário.

Durante a capacitação, com previsão de encerramento em 19 de agosto, serão abordados tópicos como anatomia equina, higiene e profilaxia, doenças e distúrbios comportamentais, nutrição equina e ferrageamento e pelagem. A expectativa é que 25 profissionais participem desta edição do treinamento que ocorre anualmente desde 2004, apenas em Salvador. As aulas serão ministradas por PMs veterinários e professores convidados da UniFTC de Feira de Santana.

“Tínhamos o curso de policiamento montado para executar o policiamento, mas não tínhamos a capacitação para cuidar desse animal que vai pra rua. Sendo que antes de ir pra campo, é necessário cuidar desse animal no dia a dia, com vermifugação, aplicação de carrapaticida, vacinação, curativos etc. Esse treinamento é de extrema importância porque a base de uma cavalaria, a razão de existir, são os cavalos! Ele é nossa ferramenta de trabalho, o que nos move. Então, um curso voltado para os cuidados com os equinos é fundamental”, afirmou o comandante da unidade, major Fabiano Viana.