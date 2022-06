TV Feira entra no ar em canal aberto

A partir desta sexta-feira, 1º, a população de Feira de Santana, na Bahia, passa a contar com mais um canal aberto de televisão. A TV Feira, emissora ligada à Prefeitura, entra no ar em parceria com Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e vai alcançar a região metropolitana do município. A nova emissora é integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que tem a TV Brasil como Cabeça de Rede.

Disponível por meio do canal 2.1 HD, a maior cidade do interior do Nordeste contará com a diversidade e qualidade dos conteúdos da TV Brasil/RNCP.

“A TV Feira aberta chega no meu governo, mas é uma TV de Feira. Não é uma TV governamental, é uma emissora pública, que vai valorizar a educação, a cultura, a cidadania. É um marco de muito orgulho na história dos meios de comunicação da região“, ressalta o prefeito Colbert Martins Filho.

O acordo entre a Prefeitura de Feira de Santana e a EBC, que gere a TV Brasil e a TV Feira, foi assinado em julho de 2021, o que tornou possível a implantação e operacionalização da nova emissora.

A TV Feira passa a integrar a RNCP como associada, com exibição de conteúdo da TV Brasil em sua programação, incluindo a transmissão dos canais da multiprogramação – TV Brasil/TV Feira, TV Brasil 2, Canal Educação e Canal Saúde. O sinal da emissora estará disponível para mais de 700 mil telespectadores.

Um dos benefícios do acordo para a população é a ampliação do acesso ao que é produzido na região, com colaborações jornalísticas nos noticiários nacionais. A parceria celebrada também possibilita mostrar as potencialidades de Feira de Santana para todos os brasileiros por meio de conteúdos artísticos e pautas ligadas à educação, cultura, empreendedorismo e ao turismo.

A TV Feira já produziu mais de 600 reportagens sobre Feira de Santana e região, veiculadas nas redes sociais, no site da Prefeitura (www.feiradesantana.ba.gov.br) e também nos telejornais nacionais da TV Brasil. Destaque para duas reportagens especiais, veiculadas no programa Caminhos da Reportagem, com ampla visibilidade nacional: uma sobre as potencialidades da região do Lago Pedra do Cavalo e a outra sobre os 134 anos da Abolição da Escravatura.

A TV Feira passa a integrar a programação da TV Brasil, dedicando espaço para reportagens e programas voltados para Feira de Santana e toda a região. É a Princesa do Sertão se tornando ainda mais conhecida, querida e respeitada no cenário nacional.

Sobre a RNCP – Formada por 58 emissoras, a Rede Nacional de Comunicação Pública de TV tem o objetivo de difundir as produções da TV Brasil, além de fortalecer a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdos artísticos e jornalísticos.

A afiliação à RNCP é firmada por meio de contratos e acordos de cooperação nos quais as emissoras se comprometem a transmitir a programação da TV Brasil e a participar de coberturas especiais. Em contrapartida, a EBC disponibiliza sua rica programação, conteúdos jornalísticos de relevância nacional, realiza suporte técnico, capacitação e cessão de equipamentos