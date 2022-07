Audiências para Orçamento de Feira não têm estímulo à participação popular

O Governo de Feira de Santana começa amanhã (terça-feira,5) em Jaguara, o distrito rural mais distante da sede, as audiências públicas para elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual( LOA), exercício de 2023. Exigidas para legitimar o Orçamento, as audiências na verdade cumprem apenas esse protocolo legal pois são invariavelmente “esvaziadas’, ou seja, não têm participação efetiva da população onde elas acontecem, sejam na zona rural, sejam nos bairros. Não existe estímulo oficial à participação popular, a não ser a divulgação reduzida e formal das datas e locais das audiências e partidos políticos, associações e instituições representativas da sociedade mal se mobilizam para participar. As audiências são como os Conselhos Municipais, existem (alguns nem são formados, como o de Cultura, por exemplo) mas não funcionam de fato, apenas de direito.

Abaixo, o cronograma divulgado pela Prefeitura de Feira:

5/7 (terça-feira)

9h – Distrito de Jaguara

Clube Polivalente – sede do distrito

5h – Distrito de Governador João Durval Carneiro – Ipuaçu

Creche Maria de Lourdes Almeida Machado

6/7 (quarta-feira)

9h – Distrito de Bonfim de Feira

Colégio Municipal Álvaro Pereira Boaventura

14h – Distrito de Maria Quitéria – São José

Sede do CRAS – Rua Padre Epifânio, nº 06

7/7 (quinta-feira)

9h – Distrito de Tiquaruçu

Mercado Municipal de Tiquaruçu

15h – Distrito de Matinha

Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite

8/7 (sexta-feira)

9h – Distrito de Humildes

Biblioteca Municipal

15h – Distrito de Jaíba

Colégio Municipal Ambrósio Bispo de Araújo

12/7 (terça-feira)

8h30 – Regiões Administrativas I, II e III (Sede) Auditório da Secretaria Municipal de Saúde

14h30 – Regiões Administrativas IV e V (Sede) Auditório da Secretaria Municipal de Saúde

foto de uma audiência pública realizada ano passado em Feira.