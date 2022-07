OUÇA: Josué Melo cara-a-cara com ACM pela reforma do CUCA

No poodcast do Acorda Cidade, em uma conversa descontraída e detalhada sobre sua trajetória, o professor Josué Mello conta sobre sua experiência como reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), entre os anos de 1979 e 1987, e a luta para formar uma “Universidade contextualizada e à serviço da comunidade”. Ele também se recordou de momentos inusitados como quando negociou “cara a cara” a reforma do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) com o então governador ACM (OUÇA CLIQUE AQUI.

Pastor presbiteriano, ele conta emocionado que seu pai tinha 23 filhos, de dois casamentos, sendo ele da “segunda família”, no município de Lagarto, no interior de Sergipe. Josué Mello conversa com Raquel Pinto. Esbanja espontaneidade e tarimba de professor e gestor universitário, OUÇA CLIQUE AQUI

foto/ facebook Josué Mello