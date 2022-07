PARTICIPE: Museu da UEFS quer divulgar Zoologia através do Cordel

Até o próximo dia 24 estão abertas as inscrições para o 2º Concurso de Literatura de Cordel da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). A edição deste ano tem como tema “Zoordel: animais em extinção, a fauna ameaçada pede preservação”. As inscrições são gratuitas (CLIQUE AQUI E PARTICIPE0. O concurso tem como público alvo, brasileiros e/ou naturalizados brasileiros, residentes no Brasil, com idade igual ou superior a 18 anos, poetas, cordelistas e interessados na cultura do cordel. As três primeiras obras classificadas vão receber prêmio em dinheiro e certificado. O resultado será divulgado em solenidade de premiação no Festival Literário de Feira de Santana (Flifs), na Praça do Cordel, no dia 4 de setembro.

O concurso é promovido pela Rede de Museus da Uefs, através do Museu de Zoologia, do Museu Casa do Sertão, do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários (Progel) e da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e tem apoio institucional da Editora Uefs.