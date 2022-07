Teatro Molière reabre com espetáculo de Edvana Carvalho

O Teatro Molière, que funciona na sede da Aliança Francesa de Salvador, retoma sua programação amanhã, (sábado,9), às 19 horas, com o espetáculo Aos 50 – Quem me Aguenta?, monólogo da atriz baiana Edvana Carvalho. A montagem aborda a trajetória de uma mulher negra, vivendo sua maturidade, entre aspectos sentimentais e sociais, e sua relação com temas diversos: sexo, envelhecimento, filhos, relacionamentos e sororidade. Os ingressos custam R$60,00 (inteira) e são vendidos exclusivamente pelo WhatsApp (71) 99921-2368. O espetáculo fica em cartaz até 30 de julho, exclusivamente aos sábados.

Dirigida por Marcelo Praddo, Edvânia Carvalho mostra toda a sua versatilidade, ao interpretar diversas situações engraçadas, mas que trazem uma reflexão sobre a situação da mulher negra na atualidade, a partir das suas próprias experiências de vida. O texto do espetáculo é assinado pela própria Edvana, atriz conhecida por suas atuações no teatro baiano, na televisão (incluindo a novela global “Pega Pega” e o seriado “Malhação”), e também no cinema. Atualmente, ela integra o elenco do recém-lançado “As Verdades”, filme em que contracena com Lázaro Ramos, Bianca Bin e Drica Moraes, sob direção do premiado José Eduardo Belmonte.

Do machismo ao racismo – A abordagem crítica e consciente de uma mulher de 50 anos frente às demandas de uma sociedade que ainda se guia pela valorização da juventude é um dos aspectos abordados pelo espetáculo Aos 50 – Quem me Aguenta?. De forma bem-humorada, Edvana Carvalho quebra paradigmas em temas polêmicos como machismo, misoginia, racismo e preconceitos diversos, discutindo em cena as novas possibilidades do feminino no contexto contemporâneo.

A atriz iniciou sua carreira artística nos tempos de escola, passando pelo Grupo de Teatro do SESC/SENAC, chegando à primeira formação do Bando de Teatro Olodum, sob direção de Márcio Meirelles. Negra, mulher e mãe, possui formação acadêmica em Licenciatura em Teatro pela UFBA – Universidade Federal da Bahia e Pós-Graduação em Psicopedagogia.

Na direção do espetáculo, um dos mais atuantes profissionais das artes cênicas baianas – Marcelo Praddo. Bacharel em Interpretação Teatral pela UFBA, ele possui longa carreira dedicada ao teatro. Ator, diretor, produtor cultural e apresentador, também escreve roteiros para vídeo e publicidade. Foi indicado ao Prêmio Braskem de Teatro por quatro vezes e recebeu a estatueta pelos espetáculos “Boca de Ouro” (direção de Fernando Guerreiro), “Os Pássaros de Copacabana” e “Um Vânia, de Tchekhov” (ambos dirigidos por Gil Vicente Tavares).

A produção do espetáculo Aos 50 – Quem me Aguenta? é da Coletiva Comunicação Integrada, sob a coordenação de Eliete Correia, que desde 1997 realiza vários eventos culturais em Salvador.

Endereço: Av. Sete de Setembro, 401, Ladeira da Barra, Salvador, Bahia.