Cuca abre quinta (14) inscrições em oficinas artísticas

O Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana (Cuca/Uefs) começa na próxima quinta-feira (14) as inscrições de novos alunos para as oficinas artísticas do semestre 2022.2. As aulas estão previstas para começar no dia 15 de agosto. Todas as atividades serão realizadas no formato presencial.

Prevê-se a oferta de diferentes modalidades de cursos livres de música. Estes serão voltados tanto para o público infantojuvenil, com o Curso de Iniciação Musical Infantojuvenil (CIMI), com opção por teclas (teclado/piano) ou cordas (violão ou violino); como para o público jovem e adulto, com o Curso de Iniciação à Linguagem Musical (ILM) e o Curso de Qualificação Musical (CQM). Estes cursos contemplam trajetórias de formação musical inicial e/ou continuada para os estudantes que desejarem adquirir conhecimentos técnico-musicais que possibilitem fundamentação, qualificação e atualização nos diversos campos da música.

A inscrição para novos alunos será realizada no formato virtual entre 14 e 24 de julho. Após o encerramento das inscrições haverá um sorteio eletrônico para ocupação das vagas existentes. O resultado do sorteio será divulgado no dia 29 de julho. Após essa data, as vagas remanescentes serão abertas ao público para matrícula direta, sem a necessidade de sorteio.

Os interessados nas oficinas artísticas devem fazer um cadastro no site www.cuca.uefs.br . O cadastro para inscrição precisa ser feito no nome do aluno que pretende cursar a oficina, não serão aceitas inscrições e/ou matrículas realizadas em nome de terceiros. Cada aluno pode fazer inscrição no máximo em duas oficinas por coordenação ou área artística.

O Cuca funciona na rua Conselheiro Franco, número 66, Centro. O edital completo com outras informações está disponível no site www.cuca.uefs.br .