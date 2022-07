A volta das Micaretas no Brasil

Começaram os Carnavais fora de época por todo território brasileiro. A partir deste mês bde julho, com a volta do tradicional Fortal (Fortaleza/CE), o calendário das Micaretas abre-se para a cada 15 dias, até o mês de dezembro acontecer as festas momescas. Entre as mais famosas estão a Micareta de São Paulo, Cabofolia (Cabo Frio/RJ), Pré-Caju (Aracaju/SE), Maceió Fest (Maceió/AL), Recifolia (Recife/PE), Folianópolis (Florianópolis/SC), Carnatal (Natal/RN), Vital Folia (Vitória/ES).

Nessa lista, ainda temos a Micareta de Feira de Santana/Ba, que esse ano de 2022 deixou de acontecer no tradicional mês de abril, para ser a partir de agora, no mês de setembro, as mudanças se dão por ser um período sem chuvas, antecede abertura do verão e das prévias carnavalescas na capital baiana.

A prefeitura, o comércio e os setores privados que estão direto ou indiretamente ligados à organização do evento, acreditam que esse novo formato da festa trará grandes benefícios para todos os setores da economia local.

É um evento aguardado por todos que gostam da festa momesca, já que se trata da primeira Micareta do Brasil. Esse ano a festa comemora 80 anos de realização e o período de 15 a 18 coincidirá com a emancipação da Cidade de Feira de Santana, também conhecida como a Princesa do Sertão.

Girlanio Guirra – Jornalista, Ativista Cultural e Editor da revista de cobertura de festas e entretenimento no Brasil, a Revista Alternativa.