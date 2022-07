A APLB continua tentando confundir os professores, cobrando 33% de aumento: o que existe é que o piso salarial nacional foi corrigido neste ano em 33% e a Prefeitura já paga valores superiores, diz a Prefeitura de Feira de Santana em nota à imprensa onde explica que os salários dos professores da rede municipal de Educação de Feira de Santana estão em dia. Por questões administrativas, o Governo Municipal paga em data separada apenas os vencimentos correspondentes a horas extraordinárias ou desdobramento da carga horária, o que atinge apenas um grupo de docentes.

Somente com o pagamento de salários, a Prefeitura de Feira investe cerca de R$ 15 milhões a cada mês. Já ficou comprovado que a Prefeitura paga melhores salários que o Governo do Estado, inclusive, com vários reajustes nos últimos anos – em 2015 o aumento foi 13%; 2016, 11,36; em 2017, 7,64%; 2018, 6,81% e, em 2019, 4,17%. O Estado não oferecia aumento salarial aos professores há sete anos – em dezembro, os professores da rede estadual contaram com o reajuste linear de 4%.

Com a crise financeira instalada pela pandemia da Covid-19, a Prefeitura afirma que foi obrigada a suspender qualquer tipo de reajuste desde 2020, mas este ano encaminhou para a Câmara de Vereadores a proposta de aumento de 5% para os servidores.

Com a proposta, os menos de 3% dos professores da rede municipal com vencimentos inferiores ao piso nacional da categoria – de R$ 3.845,34, para o regime de 40 horas de trabalho – passariam a ganhar mais, explica.

De acordo com a lei nº 11.738/2008, o reajuste de 33,23% destina-se aos docentes cujos salários estão abaixo do piso nacional.

Nos últimos quatro anos, a Prefeitura convocou 1.100 professores concursados. Mais de 578 docentes selecionados e contratados através do Reda já estão atuando nas escolas, informa a Prefeitura.