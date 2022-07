No Candomblé, São Roque é representado por Obaluaê, ou Omolu. No Catolicismo também é protetor dos doentes com o poder de lhes proporcionar a cura. Em Feira de Santana uma das mais antigas manifestações de devoção ao santo católico, no dia 16 de agosto, acontece na Comunidade de São Roque no distrito de Jaiba. Lugarejo bastante conhecido, localizado na zona Leste da cidade, está próximo ao Rio Pojuca e possui um dos mais antigos tempos católicos do município.

