Câmara de Vereadores volta do recesso e quer mirar no shopping popular

O secretário Carlos Brito e o shopping popular estão no foco das primeiras investidas dos Vereadores contra a Prefeitura de Feira na volta do recesso. Requerimento do vereador Luis da Feira pede a Brito informações que serão colocadas em xeque e utilizadas no arsenal de guerra que a maioria da Câmara usa para “detonar” o prefeito Colbert Filho.

Segundo divulga a Assessoria de Comunicação da “Casa da Cidadania” ” o requerimento está em tramitação na Câmara e deve ser votado logo nas primeiras sessões ao final do recesso parlamentar, dia 2 de agosto” O documento faz várias perguntas sobre a PPP cujas obras , afirma o autor do requerimento, estão “inconclusas”.