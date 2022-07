Câmara de Vereadores retoma as sessões com Conceição Borges na tribuna

Não será na “tribuna livre” tantas vezes utilizada por outra líder sindical, Marlede da Aplb, mas em uma sessão especial pelo Dia do(a) Agricultor (a) que Conceição Borges ocupará a tribuna da Câmara de Feira de Santana e será a palestrante da primeira sessão no retorno dos vereadores aos trabalhos parlamentares. Segunda-feira, 1° de agosto, às 9h. A Sessão Especial marca o início das atividades do segundo semestre da Casa da Cidadania após o recesso parlamentar. Promovida pelo vereador Jurandy Carvalho (PL), a Sessão terá como palestrante Conceição Borges, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana.

Relacionado