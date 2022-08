Fernando Torres quer os números da dívida pública de Feira

A Câmara de Vereadores de Feira de Santana retoma hoje os trabalhos legislativos que estavam em recesso. Em entrevista ao site da Câmara, para marcar a reabertura dos trabalhos, o presidente do Poder Legislativo, Fernando Torres, disse que está preocupado com o endividamento do município e que já solicitou através de requerimento os números sobre a dívida pública.

O presidente não citou diretamente o fato, mas a preocupação de Torres está ligada diretamente ao pedido de autorização do prefeito Colbert Filho para a realização de um empréstimo de R$ 246 milhões e 100 mil reais para “execução de obras de saneamento, meio ambiente e mobilidade na sede e nos distritos.”O pedido chegou à Casa no mês de abril.

Com o empréstimo, o Governo municipal pretende fazer obras, algumas consideradas estruturantes, e muitas delas já estão sendo amplamente divulgadas , tais como a ligação do bairro Tomba com a BR 324, construção de ciclovias nas avenidas Noide Cerqueira, Francisco Fraga Maia e Maria Quitéria, além da duplicação da Artêmia Pires e a construção de uma avenida para ligar a Ayrton Sena com o Aeroporto João Durval Carneiro.