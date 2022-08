PodCast ‘IssoAíPod’ estreia no Youtube e nos streamings de áudio

O entretenimento de Feira de Santana ganha mais um canal de ampliação com a estreia do IssoAíPod, podcast semanal apresentado por Marcelo Leite e Géssica França. Com os mais diversos convidados, que movimentam a cultura da cidade e do estado, essa dupla irá abordar, em bate-papos leves, dinâmicos e bem humorados, o mundo das artes, da música, do humor. Marcelo é músico e humorista, um cara cheio de energia, que adora uma boa conversa, onde ele aproveita para dar uns pitacos na galera com as suas hilárias imitações. Dançarina, influencer digital e dona de um alto astral contagiante, Géssica é afiada e atenta, o que promete render muitos babados durante as entrevistas. Com uma presença marcantes nas redes sociais, juntos eles somam mais de 6 milhões de visualizações.

Neste período pós-pandêmico, onde tantos setores foram atingidos com a proliferação do vírus da Covid-19, estamos assistindo a retomada de shows e apresentações de vários segmentos artísticos que estão reencontrando o seu público, abrindo um novo ciclo. Marcelo e Géssica tem a missão de extrair as melhores histórias, curiosidades, bastidores e as novidades dos entrevistados, sempre contando com a participação especial do público.

As entrevistas na íntegra e os melhores cortes serão publicados no canal do Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCgBlmfmlFCf2WVBJXgmwSxg – e também estarão disponíveis nas melhores plataformas de streaming de áudio. O IssoAíPod está presente nas redes sociais interagindo sempre com a audiência que pode enviar sugestões de convidados, perguntas e opiniões. A primeira temporada do IssoAíPod está sendo gravada no HUB Feira. O videomaker e fotógrafo Fábio Garvery assina a direção e técnica do podcast. Na produção e assessoria, a jornalista Gislaine Sena.