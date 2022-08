Feira vence Conceição da Feira pelo Intermunicipal 2022

Jogando fora de casa, na tarde de ontem, domingo (7), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador, a seleção de Feira de Santana foi até a cidade de Conceição da Feira e venceu o selecionado local pelo placar de 2 a 0, com gols de Matiel e Thiaguinho. (Foto: gbesportes).

Com o resultado, Feira soma quatro pontos e ocupa a segunda posição do grupo 4 da competição, empatando com Santo Estêvão, ambos com 66.67% de aproveitamento, sendo que Santo Estêvão lidera em função do saldo de gols (4 contra 2 de Feira de Santana). Na outra partida do grupo, Serra Preta jogou em casa e empatou em zero a zero com Santo Estêvão.

Serra Preta, com dois pontos, fruto de dois empates e Conceição da Feira, que ainda não marcou nenhum gol e também não pontuou, ocupam a terceira e quarta colocação, respectivamente, do grupo. Feira de Santana volta aos treinos nesta terça-feira, às 15h, na Vila Olímpica dos Amadores, visando o próximo compromisso dia 14 em Santo Estêvão contra a seleção daquela cidade.

PALAVRAS DO TÉCNICO Para o técnico da seleção de Feira de Santana, Ado Almeida, “com a estreia de alguns atletas que não puderam jogar em Feira de Santana em função de não estarem regularizados junto à Federação Bahiana de Futebol (FBF), com um gramado alto e por isso o campo muito ‘pesado’, além da seleção de Conceição da Feira jogando na ofensiva, mesmo assim, Feira fez um bom jogo e conseguiu suportar a pressão do time local. No segundo tempo foram feitas algumas modificações e essa nova formação conseguiu lograr êxito e sair do jogo com o resultado de 2 a 0 pra nós e três importantes pontos, jogando fora de casa”.

