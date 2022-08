Secretário de Colbert defende indicação de Ana Coelho: “mulher de sucesso”

“A vice Ana Coelho, uma pessoa que não é conhecida na área política, mas é uma mulher empreendedora, mulher de sucesso, responsável”, defende o secretário municipal de Serviços Públicos de Feira, vereador licenciado do Partido Republicanos, Eli Ribeiro em entrevista que concedeu ao Acorda Cidade. O Partido é que tinha direito à vaga de vice, disse Eli que não fez referência direta à “exclusão” do ex-prefeito Zé Ronaldo que postulava o cargo. Ronaldo deve falar sobre o assunto amanhã, quarta-feira.

Eli Ribeiro foi reeleito vereador em Feira de Santana com pouco mais de 4 mil votos. Considerado um vereador moderado quando comparado com outros evangélicos, não se envolve diretamente nas polêmicas ‘pautas de comportamento’ levantadas pelas bancadas pentecostais. Na administração pública faz uma faz uma gestão discreta.

“Nós sabemos que voto não é capim, então nós temos um trabalho, iremos trabalhar, assim como nós estamos trabalhando aqui em Feira de Santana junto com o prefeito Colbert Martins, nós vestimos a camisa e vamos continuar com este compromisso, diz o vereador na entrevista publicada no site Acorda Cidade.