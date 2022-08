Abertas inscrições do curso Pré-Enem para moradores da zona rural

Desde segunda-feira, 8, que os moradores da zona rural de Feira de Santana podem se inscrever no curso preparatório ao ensino superior Pré-Enem Social Rural. As aulas serão na modalidade EAD com previsão de iniciar em 15 de agosto. Estão sendo disponibilizadas 200 vagas e 30 para cadastro reserva.

Os interessados em participar das aulas do Pré-Enem Social Rural CLIQUEM o link disponibilizado AQUI . São 16 disciplinas com mais de 360 aulas virtuais. Os participantes do curso preparatório também poderão participar do simulado em novembro.