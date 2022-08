Correia Zezito indica Anderson Talisca para receber Comenda Maria Quitéria

Considerado a maior revelação de Feira de Santana para o futebol nos últimos anos, o jogador Anderson Talisca, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, deverá ser homenageado com a Comenda Maria Quitéria, pela Câmara Municipal de Feira de Santana. O responsável pela indicação é o vereador Correia Zezito (Patriota). A matéria será apreciada pela Casa nos próximos dias.

A Comenda Maria Quitéria é a maior honraria concedida pelo legislativo feirense e tem o objetivo de homenagear, com o título de comendador, pessoas que prestam ou prestaram relevantes serviços à sociedade. Em seu discurso na tribuna da Câmara nesta terça-feira (09), Correia Zezito pediu o apoio dos colegas.

“Talisca é um craque de bola, um orgulho para Feira de Santana, foi jogador do Bahia e de lá partiu para o mundo. E em Feira de Santana, além do seu legado no futebol, faz trabalhos sociais importantes, bem como em Salvador, onde fez importantes doações recentemente para o Hospital Aristides Maltez, por exemplo”, citou.

O vereador também sugeriu que a homenagem seja concedida em data que possibilite a presença do atleta. “Uma homenagem muito justa a um filho da terra, um filho da Rua Nova, um filho do Aviário. Me sinto orgulhoso em ter visto Talisca ainda menino, enfrentando todas as dificuldades para ir ao treino no Bahia. E hoje chegou onde chegou”, pontua Correia.

Iniciativa elogiada

Outros vereadores elogiaram a iniciativa. Para Petrônio Lima (Republicanos) o reconhecimento também é uma forma de incentivar outros profissionais bem sucedidos, em várias outras áreas, a fomentar ações de cunho social.

O vereador Pastor Valdemir (PV) destacou que a indicação de Correia Zezito é um reconhecimento ao esporte. “Pois valorizar um grande desportista é valorizar o esporte. Nossa cidade é um celeiro de craques para o Brasil e para o mundo, e muitas vezes não valorizamos. Parabenizar vossa excelência por essa homenagem a essa pessoa tão merecedora e que motiva tantos jovens a crescerem em nossa cidade”, frisou.

O edil Galeguinho (PSB) também exaltou a escolha de Correia Zezito. “Talisca é um menino de ouro e um dos representantes de Feira de Santana. Mostrou que o futebol salva vidas”, completou.