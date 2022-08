E-book reúne textos de 41 professores de escolas municipais de Feira

As experiências de professores dos anos finais do ensino fundamental deram origem ao e-book “Relatos docentes e tessituras curriculares”. O download do livro pode ser obtido por meio do link: https://drive.google.com/file/d/1cU-dyXE54uL7CGZgKfvopLVmlUdf_BmZ/view?usp=sharing

O livro é dividido em três eixos: Tessituras de Formação Docente; Tessituras com as Diferenças e Tessituras com Diferentes Áreas do Conhecimento. As professoras Elizabete Bastos, Ana Paula Soto, Marcia Torres Soares e Simone Dias de Oliveira, que coordenaram o I Endoce, foram as responsáveis por organizar a coletânea. Foi lançado pela Secretaria Municipal de Educação em live no Youtube na terça-feira, 9. São 520 páginas com produções que relatam vivências, projetos e ações pedagógicas dos professores em sala de aula ou na formação docente. A obra coletiva é resultado do I Encontro Docente de Currículo Escolar (Endoce), ocorrido em 2019, e é composta por 27 textos produzidos por 41 docentes da rede municipal de Educação.

“Acreditamos que o processo de formação continuada de professoras e professores se constitui a partir de diálogos reflexivos que se dão intra e extra escola, de forma colaborativa entre seus pares. A escrita, através das narrativas elencadas, potencializa o letramento docente, e justifica-se por ser mais um espaço formativo”, destacou a professora conhecida como Beth Bastos.

Para a professora Thayara Santos, uma das colaboradoras do ebook, o lançamento foi um momento de emoção e representatividade da “luta diária dos professores em sala de aula”. Para ela, esta é uma forma de valorizar os docentes que se empenham para oferecer uma educação de qualidade, além de “mostrar para o mundo o que desenvolvem em sala de aula, promovendo atividades que fazem a diferença”.

A secretária de Educação, professora Anaci Paim, participa da obra com as “Primeiras Palavras”. Para ela, o ebook demarca o primeiro intento em publicizar textos resultantes de trabalhos desenvolvidos na educação pública municipal de Feira de Santana.

“A produção demarca a possibilidade de agregar novas leituras sob diferentes interpretações no cotidiano escolar. Reafirmamos o potencial dos nossos professores e as ricas possibilidades que se abrem com a troca de saberes que o livro proporciona”, pontua a secretária.