Ação Global de Saúde neste sábado no bairro George Américo

Moradores do George Américo vão ter à disposição serviços de saúde neste sábado, 13. As atividades vão ser ofertados das 7h às 13h, na praça do conjunto. A iniciativa é da Prefeitura de Feira de Santana, por meio do projeto Ação Global Saúde e Comunidade.Na oportunidade ser ão ofertados mais de dez serviços, tais como: vacinação contra a gripe Influenza e Covid, com testagem para diagnóstico da doença; avaliação nutricional; testes rápidos para diagnóstico de sífilis, hepatite e HIV; marcação de consultas e exames por meio de solicitação médica; atendimento médico (pré-agendado pela unidade de saúde).

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover o acesso da população a representantes dos setores para dialogar sobre os serviços de saúde, orientações e esclarecimentos de dúvidas. No último domingo, a ação contemplou moradores do bairro Tomba.

“Os serviços precisam chegar até a população e ações como essa são de extrema importância, pois deixam os serviços mais acessíveis”, destaca a secretária interina de Saúde, Fernanda Botto.

A próxima edição da Ação Global Saúde e Comunidade está prevista para ocorrer no próximo domingo, 21, no residencial Campo Belo. Já no último domingo do mês (28/08) será no conjunto Feira X.