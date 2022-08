Empresários encontram Jerônimo e pedem volta de ‘Câmaras Técnicas Consultivas”

Em um encontro com representantes do setor produtivo baiano e os candidatos da chapa majoritária do governo – Jerônimo Rodrigues, Geraldo Junior e Otto Alencar – uma das propostas encaminhadas pelo setor produtivo foi a retomada das ‘Câmaras Técnicas Consultivas” que foram desativadas em função da pandemia.

Presente na reunião que aconteceu em Salvador, o deputado Zé Neto, reforçou a pauta dos empresários. “As câmaras técnicas consultivas foram muito importantes na construção do ambiente de negócios, melhoria de competitividade e da qualidade da produção baiana, e aumento da geração de emprego e renda”, disse.

O encontro também contou com a participação do senador Jaques Wagner , o Seretário da Fazenda, Monoel Vitorio, o de Desenvolvimento Rural Jeandro Ribeiro, odeputado Robinson Almeida, além de representantes do setor produtivo do atacado, varejo, serviços, calçados, comércio, frango, carne, leite.