Agosto lilás: OAB faz o 1° Encontro de Mulheres Advogadas do Interior

Dando continuidade às ações do mês de agosto, mês em que se comemora a advocacia, a OAB Subseção Feira de Santana vai realizar, nos dias 24 e 25 deste mês, o evento intitulado “I Encontro de Mulheres Advogadas do Interior: dialogando com o agosto lilás”.

O evento será aberto ao público, com inscrições gratuitas e doação de materiais de higiene pessoal como shampoo, condicionador, sabonete, desodorante em creme, creme dental e absorventes para serem direcionados às mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Em formato híbrido, sendo presencial no auditório da sede da OAB Feira e com transmissão simultânea no YouTube, o encontro ocorrerá entre as 18h e as 22h em ambos os dias.

“Contaremos com a participação de diversas Subseções do Estado da Bahia, sendo este um evento de aproximação entre toda a classe, bem como de promover a discussão sobre a Lei Maria da Penha, os dados atuais de casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, a forma de atendimento às vítimas, além de trazer acerca da atuação da rede em todo o Estado”, declara Lorena Peixoto, vice-presidente da OAB Feira.

O presidente da instituição, Raphael Pitombo, pontua que o encontro também contará com a colaboração de diversos órgãos e instituições como a DEAM, Defensoria Pública, Vara da Paz, Ministério Público, Hospital “e a advocacia na promoção desse debate tão importante e enriquecedor”.

“Tenho certeza que será um momento transformador no qual traremos discussões, articulação entre todos da rede, além de propostas de mudanças para a realidade que enfrentamos”, afirma Raphael Pitombo.

As inscrições do evento podem ser feitas pelo Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/i-encontro-de-mulheres-advogadas-do-interior-baiano-dialogando-com-o-agosto-lilas__1667932.