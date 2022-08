Matinha celebra São Roque até domingo com vasta programação

Está sendo a primeira festa do padroeiro da Matinha organizada pela recém-criada Paróquia Quilombola de São Roque, cujo pároco é o padre Luiz Antônio Brito . O dia oficial dedicado ao santo católico foi na terça-feira,16, mas a celebração na sede do distrito e na igreja central da paróquia vai até domingo.Todas as características tradicionais de uma festa desse tipo estão sendo seguidas, com orações, missas, quermesses e uma parte cultural e artística que acontece após as celebrações litúrgicas. É uma vasta programação que demandou tempo e organização das comissões organizadoras da festa. Um desafio para o novo pároco, reconheceu padre Luiz em entrevista à rádio Quilombo. Samba de roda, quadrilhas, literatura, capoeira, teatro, tudo isso na programação que começou dia 11. Nesta quinta-feira, 18, tem presentação de capoeira com o grupo Universo Cultural; quadrilhas do Sitio Alegre com locução de Peixe. No domingo, dia do encerramento, à tarde, o grupo de samba-de-roda Quixabeira da Matinha marca o final das celebrações. Uma festa de largo baiana, bem tradicional e tranquila.

