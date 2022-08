“Ponto do Zequinha sempre foi um lugar de discussão de ideias”, diz Ângelo Almeida

Neste sábado, 20, o lançamento da campanha para reeleição do deputado estadual Angelo Almeida (PSB), em Feira de Santana começa às 10 horas, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na praça da Matriz, no centro, de lá parte em caminhada, ao meio-dia, pela Marechal Deodoro e em seguida acontece a inauguração do comitê do candidato no antigo Ponto do Zequinha, na Avenida Getúlio Vargas.

O Ponto do Zequinha sempre foi um lugar de discussão de ideias, com portas abertas e voz para políticos, jornalistas, empresários, estudantes e toda gente que ali queria estar. É uma oportunidade de homenagear uma grande figura que deixou um legado em Feira de Santana. A saudade da carne da picanha, da carne do sol de paulista e da cerveja gelada só não é maior que a saudade do próprio Zequinha, relembra o deputado que foi frequentador e amigo do proprietário, falecido em setembro de 2020.

A escolha do Ponto do Zequinha para comitê de campanha tem motivações pessoais e simbólicas. Além da amizade e afeto que Angelo tinha com o saudoso proprietário do bar, o deputado ressalta que o espaço é uma ótima representação da democracia e pluralismo que todos precisamos defender.

fotos: Andre Lacerda e facebook/candidato