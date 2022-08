Neste sábado tem vacinação de crianças e adolescentes em Feira

Neste sábado, 20, todas as unidades de saúde da rede municipal estarão mobilizadas na campanha de vacinação contra a Poliomielite (paralisia infantil) e da Multivacinação, em Feira de Santana. É o dia D de imunização com aplicação das vacinas das 8h às 16h.

Podem ser vacinadas contra a Poliomielite as crianças de até cinco anos. Já na multivacinação, o público-alvo são as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, com o objetivo de atualizar a Caderneta de Vacinação. Serão disponibilizadas doses que protegem contra a tuberculose, hepatite, tétano, difteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubéola, caxumba, catapora, gripe e Covid-19.

Para ser imunizado é necessário levar a criança com documentos de identidade e cartão SUS, além da caderneta de vacinação para que as equipes de saúde possam identificar quais imunizantes precisam ser aplicados.

Essa ação tem como objetivos reduzir o risco de reintrodução da paralisia infantil no país, oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e erradicação dessas doenças.

A campanha teve início em 8 de agosto e segue até o dia 9 de setembro com a expectativa de imunizar 39 mil crianças.