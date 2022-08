Marcionílio na Flifs vai apresentar “Nos Bailes da Vida”

“Nos bailes da Vida” é o nome do show de Marcionilio Prado @marcionilioprado, cantor, compositor, arranjador e multi-instrumentista fará, dia 4 de setembro, um domingo, às 16;30h, na Feira do Livro de Feira de Santana, que começa no próximo dia 30, na praça Padre Ovídio, na Matriz.

O show de Marcionílio tem releituras de canções que fizeram parte da sua trajetória desde o início da sua carreira, nos bailes dos clubes locais e regionais, bem como a apresentação de canções autorais compostas por ocasião da pandemia, além de levar ao público novas linguagens sonoras que possam trazer e/ou provocar inovação da música feita na Bahia .

Local: Praça Padre Ovídio Centro – Feira de Santana.

Classificação: livre

Evento gratuito

.

Com programação variada para públicos de todas as idades. A produção do artista tem a assinatura da Casa Amarela- Assessoria, Produção e Eventos.