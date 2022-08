Festival de Blues próximo final de semana em Cachoeira

No próximo fim de semana, 27 e 28, será realizada a 5ª edição do Festival Cachoeira Agosto do Blues, em Cachoeira, situada a 60 quilômetros de Feira de Santana. O Festival começa às 21 horas do sábado, na Praça da Aclamação, localizada no Centro Histórico da cidade, e segue até o início da noite do domingo, dia 28, às margens do rio Paraguaçu, com acesso gratuito.

Cinco artistas e bandas de blues animarão o Festival: sábado (27), a partir das 21 horas, Dizzy Blues, Julio Caldas e Kall Rebello se apresentam na Praça da Aclamação. No domingo (28), às 10 horas, a banda RestGate Blues fará uma apresentação às margens do Paraguaçu e, às 17 horas, os shows serão retomados na Praça da Aclamação, com Brenoski Blues Trio e RestGate Blues 20 Anos.

O evento é uma realização da produtora Rock and Blues, com apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeira. @cachoeiraagostodoblues