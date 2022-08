Galeria Carlo Barbosa volta a se movimentar: vernissagem quinta-feira,25

A Galeria ‘Carlo Barbosa’ volta a se movimentar no cenário das artes plásticas em Feira de Santana. Edifício anexo do Museu Regional de Arte (MRA) galeria foi concebida para estimular o mercado cultural deste segmento. Desativada com a pandemia, passou por uma reforma no seu amplo e arejado espaço. Nesta quinta-feira,25, acontece a vernissagem da exposição “Movimento”, do artista plástico Já Pithon (Antonio Macêdo Pithon) , um artista plástico baiano natural da cidade de Jequié.

Criada em 1998, a galeria está entre o conjunto de prédios do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e recebe o nome do artista plástico feirense Carlo Barbosa (1945-1988), autor da célebre obra O flagelo de Lucas (1987), uma das mais expressivas composições do autor, que se encontra em exposição no Museu Regional de Arte (MRA)

A Galeria é destinada a exposições individuais e coletivas de artistas feirenses, baianos e de outras regiões do país, a Galeria de Arte Carlo Barbosa abre espaço tanto para artistas consagrados quanto para iniciantes, para inserir Feira de Santana nos circuitos comerciais de arte do país.