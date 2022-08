Ucranianos em Salvador comemoram ‘dia da independência’ com sopa e música

A Ucrânia comemora seu Dia da Independência em 24 de agosto. Ao mesmo tempo, esse dia marca seis meses da sua resistência contra a invasão russa. Para comemorar a Independência e a luta do seu país, ucranianas residentes em Salvador convidam para o jantar ucraniano no Boteco do Viajante onde vão servir o prato mais tradicional da Ucrânia, o Borshtch. Essa sopa vermelha, que deve sua cor à beterraba, há dois meses entrou na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, da UNESCO.

Além de apreciar o sabor da sopa ucraniana, quem for poderá escutar música ucraniana ao vivo e adquirir camisas, canecas e outras lembranças. Todo o lucro do jantar e das vendas será revertido para doações às vítimas na cidade de Kharkiv, que vem sofrendo ataques desde o primeiro dia da guerra (mais informações, na nossa vaquinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/salve-a-ucrania-anastasiia-syvash)

O Boteco do Viajante fica na Rua R. Maciel de Baixo, 15, no Pelourinho.