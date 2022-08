Quentinhas de Dona Ângela

“Olha a quentinha, o tempero é bom e o preço é melhor”, esse grito ecoa das segundas aos sábados, no Centro Comercial de Feira de Santana. É a dona Ângela Maria Barbosa, 54 anos, que há anos vende comidas para os ambulantes do local. Ela mora no bairro do Sobradinho e diz que essa atividade garante o seu sustento. ” É daqui das ruas, de banca em banca que garanto o meu sustento”.

Os preços variam entre R$12 e R$15 reais. O cardápio é básico, arroz, feijão e salada, com opções de frango ou carne.

Dona Ângela tem alguns clientes fixos e chega a vender cerca de 30 quentinhas por dia, ” mas é preciso caminhar e gritar bastante” , afirma.

Uma de suas clientes fiéis é dona Maria Conceição que mora no distrito São José e vende castanhas em um ponto defronte à Praça da Bandeira. Ela vende castanhas às segundas, terças e sextas- feiras e nesses três dias ela compra a comida a dona Ângela. ” O tempero dela é muito bom. A comida tem bom preço, qualidade e quantidade”, falou mostrando a comida no vasilhame.

