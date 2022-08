ONG dos EUA distribui cadeiras de roda para pessoas de baixa renda em Feira

A Primeira Igreja Batista de Feira de Santana promoveu de segunda a quarta-feira (22, 23 e 24), em parceria com a ONG norte-americana Joni & Friends, uma ação voluntária que distribuiu cerca de 140 cadeiras de roda, muletas e andadores para a população carente da região de Feira de Santana. A ação contou com o apoio de voluntários vindos de diversas partes do Brasil, além de estrangeiros dos Estados Unidos e Canadá.

Nos 3 dias da ação foram distribuídas cadeiras de diversos modelos e tamanhos, atendendo desde crianças até adultos e idosos. Uma equipe de mecânicos especialistas e fisioterapeutas realiza os atendimentos e ajusta a cadeira de acordo com as necessidades de cada pessoa. Todo o processo dura menos de 1h, após o qual a pessoa com deficiência sai com o equipamento e totalmente adaptado. As cadeiras distribuídas também são dobráveis e possuem rodas removíveis, o que facilita o transporte. Os modelos, que podem chegar a custar 30 mil reais no mercado, foram distribuídos gratuitamente.

A organização da ação contou com a colaboração de profissionais do CRAS e da educação para a divulgação e seleção das pessoas a serem atendidas. Na quinta-feira (25), a equipe de voluntários da Joni & Friends seguirá para a cidade de Cipó, onde fará mais uma distribuição para a comunidade da região. É a segunda vez que a organização estadunidense atua no estado.

Rodas para o Mundo

A Joni & Friends se define como uma organização pautada na visão de um mundo “onde toda pessoa com deficiência encontre esperança, dignidade e seu lugar no corpo de Cristo”. Fundada pela escritora estadunidense Joni Eareckson em 1979, após uma acidente de mergulho que deixou-a tetraplégica, a organização encampa o projeto “Wheels for the World” (Rodas para o Mundo, em português), que “proporciona mobilidade e a esperança do Evangelho às pessoas impactadas pela deficiência em todo o mundo, mudando suas vidas”.