Pré-vestibular on-line e gratuito prepara estudantes negros para o Enem

O Quilombo Educacional Gbesa, pré-vestibular on-line e gratuito voltado para estudantes pretes de todo Brasil, está com inscrições abertas. Até 5 de setembro (segunda), é possível se inscrever por meio do formulário online a seguir, disponível também na bio do instagram do Quilombo Gbesa @Quilomboeducacionalgbesa.

As aulas do pré-vestibular acontecem na plataforma Zoom, de segunda a sexta-feira, entre 18h30 e 21h. Além das aulas preparatórias para o vestibular, o GBESA oferece também acompanhamentos coletivos de percursos pedagógicos, aulões interdisciplinares e materiais pedagógicos para potencializar o processo de ensino-aprendizagem dos/as estudantes e garantir um bom resultado no Exame Nacional do Ensino Médio. Para se inscrever é preciso ser autodecladado/a negro/a, oriundo/a ou egresso/a de escola pública e com renda familiar de até 3 salários mínimos (R$3.300).

A proposta do Quilombo Educacional Gbesa surge da urgência da democratização do acesso à espaços formativos que auxiliem na instrumentalização de pessoas negras, jovens e adultas, a ingressarem no Ensino Superior. O Quilombo Gbesa pode ser compreendido como um espaço resultado do processo de democratização do acesso às universidades, uma vez que a maioria dos/as integrantes são frutos da política de ações afirmativas. O Gbesa dá continuidade às ações políticas afirmativas elaboradas pelos Movimentos Negros, ao longo do século XX, com o propósito de ampliar cada vez mais o acesso de pessoas pretas nos espaços de tomadas de decisão.

