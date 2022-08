Praça Padre Ovidio preparando-se para a FLIFS

A praça Padre Ovidio é o principal sítio do Festival Literário de Feira de Santana, que começa no próximo dia 30 e se estende até 4 de setembro. O local está recebendo os últimos preparativos.A Flifs este ano vai ocupar também instalações de prédios próximos à praça, como o Sesc e o Cuca, para atividades de palestras e oficinas. O evento vai contar com exibição de vídeo sobre os 15 anos de existência e exposição em homenagem à professora da Uefs, Ana Angélica Vergne de Morais. A Flifs é uma promoção dessa Universidade.

Relacionado