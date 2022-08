Anel de Contorno mais iluminado entre Cidade Nova e av. Maria Quitéria

Trecho da avenida Eduardo Froes da Motta, entre o Complexo Viário Miraldo Gomes e o viaduto Deputado Wilson da Costa Falcão, está mais iluminado. Na noite desta sexta-feira, 26, a Prefeitura de Feira acendeu as novas luminárias LED, proporcionando melhor qualidade na visibilidade de transeuntes e motoristas que trafegam pelo Anel de Contorno. Foram instalados mais 42 postes e implantadas 168 luminárias de 120watts. O prefeito Colbert Filho e o secretário municipal de Serviços Públicos, Eli Ribeiro, acompanharam o ato.

Os investimentos fazem parte do projeto Luz da Gente que já chegou a vários bairros da cidade e importantes avenidas levando as modernas lâmpadas LED. “São mais de 40 mil luminárias já implantadas e a previsão é chegar a 60 mil até o final deste ano. Também estamos na zona rural, no distrito de Humildes, melhorando toda iluminação”, afirmou Colbert Filho lembrando que os investimentos são resultado de consórcio internacional pela Bolsa de Valores.

As modernas lâmpadas possuem melhor potência, durabilidade e são mais econômicas. Os serviços no município estão sendo realizados pela empresa Conecta Feira.