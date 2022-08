Hospital Clériston Andrade realiza mostra sobre pesquisas científicas

A Comissão Organizadora e Científica da IX Mostra Integrada de Pesquisa do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) decidiu prorrogar as inscrições de trabalhos até o dia 05 de setembro de 2022 . A outra novidade é o que o local onde o evento vai ser realizado de forma presencial já foi definido, será no Centro de Cultura Amélio Amorim, localizado na Avenida Presidente Dutra S/N, em Feira de Santana-BA, Dia 22 de setembro, das 08 às 17 horas.

Com tema: “A Atenção Hospitalar e a Produção do Cuidado Interprofissional em Saúde”, a IX mostra tem como objetivo promover e incentivar a divulgação das pesquisas desenvolvidas no Clériston Andrade, além de identificar os estudos que possam subsidiar o processo de tomada de decisão dos gestores. Os trabalhos deverão fazer parte das seguintes áreas temáticas: Gestão e Avaliação em Saúde na Unidade Hospitalar e Produção do Cuidado em Unidade Hospitalar.

Os trabalhos podem ser submetidos através do endereço eletrônico hgca.mostradepesquisa09@gmail.com na forma de resumo. As inscrições para ouvintes serão gratuitas, através da plataforma https://www.even3.com.br/mostradepesquisahgca2022 .

O evento é realizado pelo Núcleo de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (NUGTES), juntamente com o Núcleo de Pesquisas e Desenvolvimento (NUPED) do HGCA, através da integração com as instituições de ensino superior conveniadas ao hospital. Inscrições e mais informações: www.saude.ba.gov.br/mostrahgca2022