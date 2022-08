Franklin Maxado declama Lucas da Feira no 15º Festival Literário de Feira – (Vídeo)

Começou ontem a 15ª Feira do Livro ou Festival Literário de Feira de Santana, evento que acontece até o próximo dia 4, domingo, no centro da cidade, ao lado da Catedral (Matriz), na praça Padre Ovídio. A FLIFS começou de fato pela manhã, com os primeiros grupos de estudantes das escolas públicas que formam o maior público da feira, à tarde abriu-se a Praça do Cordel com uma homenagem ao poeta Franklin Maxado e à noite uma abertura solene com a Reitoria da UEFS, autoridades e Hinos nacional e local tocados ao piano por Tito Pereira.

Franklin Maxado contou no palco da Praça do Cordel a trajetória artística dele entre Feira e São Paulo onde viveu seus primeiros dias como poeta cordelista, depois de ter trabalhado em jornais, inclusive a Folha de São Paulo. Cordelistas, poetas e pesquisadores presentes prestaram depoimentos sobre a influência do mestre na Literatura de Cordel. A apresentação autobiográfica de Franklin foi uma palestra-show recheada de flashs e informações sobre o Brasil de uma época onde o artista teve papel preponderante, principalmente, na inovação e elevação do status do Cordel na cultura nacional. Franklin chegou a ser personagem de uma longa crônica de Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil.