Mais de 50 lançamentos de livros no Festival Literário de Feira – Veja a programação

Na extensa e diversificada programação da Feira do Livro ou 15º Festival Literário de Feira de Santana estão mais de 50 lançamentos de livros nos mais diversos estilos e temas. Os lançamentos começam hoje e acontecem no sítio principal do Festival na praça Padre Ovídio, vizinha à Catedral (Matriz) de Santana no centro da cidade. HOJE, quarta-feira (31) começam os lançamentos. Um dos livros lançados é o Cordel da Caixa D,Água, de Uyatã Raira e Siddharta Gautama Setúbal Lima. O livro é a arte gráfica de música com o mesmo nome lançada por Uyatã e parceiros. VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

