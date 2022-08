Hoje na Feira do Livro tem Chico Pedrosa, Dom Itamar Vian – Veja Programação

Hoje tem o poeta Chico Pedrosa na Feira do Livro. Às 16:30 horas declama a poesia cabocla que já o imortalizou como grande poeta popular do Nordeste que ele conhece “de cabo a rabo“. Tem 80 e tantos anos com muita lucidez e disposição (saiba mais). No palco, é um declamador afamado. Na foto, é entrevistado pela repórter da TV Subaé, ontem, em um banco da praça do Cordel.

Dom Itamar Vian chegou no ano de 1995 para assumir a Diocese que anos depois transformaria em Arquidiocese, tornando-se o primeiro Arcebispo de Feira de Santana. Era prefeito do Município, o professor José Raimundo de Azevedo que acabara de assumiro cargo em função da renúncia do titular, ele era o Vice-Prefeito. Ontem, os dois encontraram-se na Feira do Livro, minutos antes da solenidade oficial de abertura da Flifs e relembraram as datas. Dom Itamar hoje é Arcebispo Emérito da Arquidiocese e foi o idealizador da Feira do Livro. É escritor de diversos livros, jornalista, e hoje, às 15;30h, está na programação da Flifs em uma Mesa de Conversa sobre “O Escritor e a Feira”, com mediação do padre Júlio Santa Bárbara. Essa atividade acontece no Teatro do Sesc, próximo à praça. VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA AQUI