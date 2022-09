Nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas toma posse neste sábado

Unir a categoria em torno do Sindicato e da Fenaj. Esse é o grande desafio da nova diretoria do Sinjorba, que foi eleita dias 27 e 28 de julho passado, em pleito realizado de maneira online. E essa tarefa começa já, com a posse no sábado (03), 9h, em solenidade na sede da Associação Bahiana de Imprensa (ABI-Bahia). A entidade convida todos os jornalistas que tiverem disponibilidade a se fazerem presentes.

Para o presidente reeleito da entidade, Moacy Neves, os jornalistas estão diante de uma encruzilhada. Para ele, a categoria tem dois caminhos, ou manter-se como está, sem reagir e assistir a um processo acelerado de precarização da profissão, ou se unir para tentar mudar a situação.

“A única opção que pode ajudar a reconquistar a autoestima e a dignidade profissional é o fortalecimento de nossas entidades sindicais, para que tenhamos condições de lutar e conquistar avanços”, opina ele.