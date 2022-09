OAB Feira participou de audiência pública em Riachão do Jacuípe

O presidente da OAB Subseção Feira de Santana, Raphael Pitombo, e a presidente da Comissão da Mulher e da Advogada, Esmeralda Halana, participaram, na terça-feira (29), de uma audiência pública na Câmara Municipal de Riachão do Jacuípe sobre o agosto lilás: 16 anos da lei Maria da Penha e o combate à violência doméstica.

Conforme Raphael Pitombo, presidente da OAB Subseção Feira de Santana, é enriquecedor participar de eventos em outras comarcas sobre esse tema tão importante. “Mais uma vez a OAB Feira se faz presente num evento que discute o agosto lilás, o combate à violência contra a mulher, demonstrando o compromisso da instituição não só com a causa feminina, mas também de levar seu trabalho a todas as comarcas do interior pertencentes à sua base territorial”, declara.

De acordo com Esmeralda Halana, presidente da Comissão da Mulher e da Advogada da OAB Feira, todas as movimentações que são realizadas, como esta audiência pública, são importantes para conscientizar e combater a violência doméstica, além de propor mudanças. “A OAB realiza, nesse sentido, seu papel constitucional de trazer essa discussão rica com o respeito ao Estado Democrático e à justiça social, e fazer com que sejamos mais um apoiador para aumentar a rede de apoio”, afirma.

Também participaram do evento as Polícias Civil e Militar da cidade, através de seus representantes; as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Social de Riachão do Jacuípe, e o MOC – Movimento de Organização Comunitária – de Feira de Santana, além de outras entidades.