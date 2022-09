Revista HERA é tema de mesa redonda nesta sexta-feira na FLIFS – Veja programação

A revista Hera nasceu na década de 70escreve o poeta e ensaísta Moacir Eduão, um dos muitos estudiosos desse grupo literário que nesta sexta-feira,2, é o tema de uma Mesa Redonda, com a presença dos poetas que participaram da revista,mediada por Roberval Pereyr , às 10 horas, no Sesc Centro, como parte da programação do 15º Festival Literário que acontece até domingo, 4, em Feira de Santana.