Colbert engrossa e chama Fernando Torres de ‘mentiroso’ ; Luiz da Feira e Feiraguay

A candidatura a deputado estadual do vereador licenciado Luiz da Feira já começou estremecendo de novo o chão entre o prefeito Colbert Filho e Fernando Torres. Colbert não gostou da frase, quase um slogan, que o presidente da Câmara disse para elogiar as qualidades do candidato que ele apoia: “Luiz fez a lei que proibiu o Prefeito de destruir o Feiraguay”. A frase foi dita no mesmo discurso onde Torres disse que é pré-candidato a Prefeito.

Como prefeito de Feira e em respeito a toda população, principalmente os comerciantes do Feiraguay, venho esclarecer as informações totalmente falsas e irresponsáveis do vereador Fernando Torres referente a este local que é tão importante para o desenvolvimento de nossa cidade, disse o prefeito de Feira, Colbert Filho (PMDB) em resposta ao que disse Fernando Torres em evento de lançamento da candidatura a deputado do vereador licenciado Luiz da Feira (O Prefeito publicou esse esclarecimento em suas redes sociais.

Jamais tomamos qualquer atitude que pudesse afetar o Feiraguay, muito pelo contrário. Fizemos grandes investimentos e seguimos buscando recursos para melhorar cada vez mais este espaço que é referência em todo estado. Estamos trabalhando diariamente, investindo no crescimento e desenvolvimento de nossa cidade e de uma coisa eu tenho certeza, ela está no caminho certo. Não vou permitir que posicionamentos mentirosos venham interferir no trabalho de toda nossa gestão.

Na foto/Arquivo: O repórter Framário Mendes entrevista Luiz da Feira na Câmara de Vereadores de Feira de Santana.