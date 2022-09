Edson Borges estreia novo ‘Farinha no Saco’ com Edilson Veloso

O ex-secretário de Comunicação de Feira de Santana, jornalista Edson Borges estreou ontem, quinta-feira,1, o novo formato do programa ‘Farinha no Saco‘ , com o professor Edilson Veloso e em exibição pelos canais de redes sociais e YouTube (clique).O jornalista e o professor contam casos engraçados da vida feirense e baiana em mais de uma hora de programa, recheado de inserções e citações retiradas das redes sociais, com comentários picantes e bem-humorados. A data do próximo não foi anunciada ainda. Acompanhe as redes sociais dos apresentadores e do programa.

