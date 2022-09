‘Ação Global’ chega ao Parque ‘Frei Monteiro’ neste domingo

Neste domingo, 4, a Ação Global Saúde para a Comunidade levará serviços de saúde gratuitos para os moradores do bairro Feira VII. O evento, promovido pela Prefeitura de Feira, será realizado no Parque da Cidade Frei José Monteiro, das 8h às 12h.

No local, será disponibilizada a vacinação contra a gripe Influenza e Covid, exames para diagnóstico da Covid, além de testes rápidos para sífilis, hepatite e HIV e orientações de saúde bucal e prevenção de arboviroses.

A comunidade também terá acesso a marcação de exames e consultas, além de atendimentos com nutricionista, clínico geral e neurologista. Serão prestadas orientações com psicólogo, fisioterapeuta, assistente social e a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Confira as datas e os locais das próximas ações:

11/09: Parque Ipê

16/09: Bonfim de Feira

18/09: São José

25/09: Asa Branca