Seleção de Feira estreia na 2ª fase do Intermunicipal fora de casa

Neste domingo (4), a seleção de futebol masculino de Feira de Santana, que garantiu classificação em primeiro lugar do grupo, estréia na 2ª Fase do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador edição 2022 jogando fora de casa. A partida está programada para as 15h no Estádio Municipal Manoelito de Carvalho “Moreirão”, na cidade de Biritinga, localizada no Território de Identidade do Sisal. (Foto: Juarez Passos)

ESTATÍSTICAS– Feira somou 10 pontos – fruto de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas -, saldo de 6 gols, 55.56% de aproveitamento, além do artilheiro da competição, Thiaguinho com 7 gols. Garantido o 1º lugar do grupo 4, Feira segue na competição e vai enfrentar, no conhecido mata-mata, a seleção de Biritinga que se classificou em 3º lugar do grupo 3 com 7 pontos (2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas), saldo negativo de -3 gols e 38.89% de aproveitamento na 1ª Fase. Até o término da 1ª Fase foram realizados 156 jogos e marcados 359 gols, média de 2,30 por partida. A maior goleada da fase de classificação foi de Itapetinga, 6 a 0 sobre Itabuna na última rodada, domingo (28). Os mandantes balançaram as redes 219 vezes e os visitantes 140. Thiaguinho, de Feira de Santana com 7 gols, Romário de Ibicuí com 6 gol, e Joilson de Terra Nova, também com 6 gols, lideram a artilharia da competição.

2ª FASE DO CAMPEONATO – A 2ª Fase do Intermunicipal será disputada entre as 40 (quarenta) Seleções que obtiverem classificação na 1ª Fase (Classificatória), distribuídas em 20 (vinte) grupos de 02 (duas) Seleções, que jogarão entre si dentro dos respectivos grupos, no sistema de ida e volta. Todas as partidas de ida acontecerão neste domingo (4), com jogos de volta marcados para o dia 7 de setembro, quarta-feira, feriado nacional em comemoração à Independência do Brasil.

Para o centroavante de Feira de Santana e artilheiro da competição com 7 gols, Thiaguinho, “depois de um tempo parado, voltar aos campos de futebol e está disputando um campeonato de alto nível como o Intermunicipal e ainda liderar a artilharia da competição, é muito importante pra mim. Tudo isso é fruto de muita dedicação e trabalho em equipe”. Thiaguinho disse esperar que na próxima partida contra Biritinga, no conhecido mata-mata e dentro da casa do adversário, “a seleção de Feira possa conseguir resultado positivo e sair na frente para, dentro de casa, no jogo de volta, garantir vaga na fase seguinte”, finalizou o camisa 9.

O CAMPEONATO – Iniciado em 31 de julho próximo passado o Intermunicipal 2022 contava com 54 seleções, das quais 14 se despediram do campeonato ainda na 1ª Fase. São elas: Jacobina, Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe, Conceição da Feira, Araçás, Camaçari, São Félix, Santa Inês, Valença, Itapitanga, Poções, Itabuna, Pau Brasil e Prado. Até aqui, destaque para nove seleções que seguem invictas. São elas: Capim Grosso, Serra Preta, Simões Filho, Castro Alves, Santo Antônio de Jesus, Camamu, Ipiaú, Itajuípe e Itamaraju. A melhor campanha é de Itajuípe, com cinco vitórias e um empate, o que lhe garantiu 88,88% de aproveitamento na 1ª Fase.

Confira os confrontos deste domingo – 1ª partida da 2ª Fase, pela ordem de mando de campo

Grupo 15 – Capim Groso X Santaluz

Grupo 16 – Mairí X Quijingue

Grupo 17 – Serrinha X Valente

Grupo 18 – Retirolândia X Santo Estêvão

Grupo 19 – Biritinga X Feira de Santana

Grupo 20 – Catu X Serra Preta

Grupo 21 – Terra Nova X Vera Cruz

Grupo 22 – Pojuca X Simões Filho

Grupo 23 – Madre de Deus X Saubara

Grupo 24 – Cachoeira X Nazaré

Grupo 25 – Santo Amaro X Santo Antônio de Jesus

Grupo 26 – Castro Alves X Ibirapitanga

Grupo 27 – Camamú X Jequié

Grupo 28 – Gongojí X Ipiaú

Grupo 29 – Coarací X Ibicuí

Grupo 30 – Nova Canaã X Uruçuca

Grupo 31 – Itajuípe X Vitória da Conquista

Grupo 32 – Camacan X Itapetinga

Grupo 33 – Belmonte X Eunápolis

Grupo 34 – Itajú do Colônia X Itamaraju