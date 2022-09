Há dois anos falecia em Feira de Santana o multiartista Márcio Punk, idealizador e líder do movimento cultural #obecoénosso responsável por intervenções artísticas no. Eco da Energia, no centro da cidade. Márcio sofreu diante mais de um ano com complicações nos pulmões. Uma homenagem ao artista com uma escultura no Beco está sendo aguardada.

